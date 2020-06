Luan Santana lembra 5 anos da morte de Cristiano Araújo: “foi morar no céu”

Luan Santana lembrou, em postagem nas redes sociais, que nesta quarta-feira (24) completam-se 5 anos da morte do cantor sertanejo Cristiano Araújo.

“5 anos que nosso Cristiano foi morar no céu. Aqui você deixou seu legado e muita gente que te ama com saudade, meu amigo!”, postou Luan Santana no Instagram, junto a uma foto dos dois juntos no palco.

Os pais de Cristiano Araújo também homenagearam o cantor nas redes sociais. “Hoje está fazendo cinco anos que não vejo meu filho. Foi embora com sua princesinha deixando muita dor e saudades. Vou me acostumando, sempre conectada com ele, e levando minha vida. Mas a saudade dói muito”, postou a mãe, Zenaide Melo.

“Se eu tivesse o poder de ficar um dia sem lembranças essa data seria eternamente esquecida da minha memória”, escreveu o pai dele, João Reis.

Cristiano Araújo morreu aos 29 anos, após um acidente de carro que também matou a namorada dele, Alana Coelho, de 19 anos, em 24 de junho de 2015, em Goiás. O sertanejo deixou dois filhos: João Gabriel e Bernardo.