Luciana Mello se apresenta em live de aniversário do CEU das Artes de Osasco

Neste sábado (1°), o CEU das Artes de Osasco, unidade 1° de Maio, promoverá uma live com a participação da cantora Luciana Mello para comemorar seus cinco anos de atividades no município. O evento online será realizado às 18h e pode ser acompanhado nas redes sociais dos CEUs.

A Orquestra dos CEUS das Artes, formada por educadores e aprendizes musicais, sob o comando do maestro Alainton Assunção, também já tem participação confirmada. A live contará ainda com a presença da vencedora do festival musical – FestCEU, Juju Gaspar. “Sinto-me feliz e honrada com essa oportunidade. Ainda mais, contemplar essa live ao lado da Luciana, que tem um vozeirão, e essa Orquestra incrível dos CEUS. Será uma live memorável”, disse Juju.

“Estou muito feliz com o convite de cantar algumas canções do meu repertório com a Orquestra do Céu 1° de Maio. É sempre muito importante a gente incentivar e valorizar o esforço desses aprendizes que podem se tornar grandes nomes da nossa música, da nossa Cultura se continuarem estudando e sendo valorizados”, destaca Luciana.

A diretora dos CEUs das Artes de Osasco, Elizabeth Parro, afirma que a comemoração de aniversário no formato remoto, é um grande incentivo para o universo digital, que tem sido muito aproveitado pelos CEUs, principalmente durante a pandemia. “Hoje, contamos com biblioteca digital e a TV CEU que elenca todas as atividades realizadas em nossas unidades”, explica.

“Teremos muitas novidades para apresentar à população de Osasco. Essa comemoração dos 5 anos da unidade do CEU 1° de Maio é mais um grande passo, com esse show para lá de especial da cantora Luciana Mello, que será imperdível!”, garante a diretora.

Para assistir a transmissão ao vivo, basta acessar o canal da Secretaria de Cultura de Osasco no YouTube ou as páginas dos CEUS no Facebook.

