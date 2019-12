Luta pela vida: na UTI, bebê de 3 meses precisa de transferência urgente em Itapevi

Com apenas três meses, Bella Jasmine Santos Dutra já trava uma luta contra o tempo pela vida. Ela está internada há um mês na UTI Pediátrica do Hospital Geral de Itapevi (HGI) com insuficiência aórtica grave e precisa de uma transferência urgente para um hospital onde passa passar por uma cirurgia cardíaca infantil, procedimento que não é realizado no HGI.

A mãe, Cristiane Barros, está desesperada. A bebê está com seus dados na Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde do Estado (CROSS) desde o dia 5 de dezembro. No entanto, ainda não foi disponibilizado encaminhamento para ela.

“Ela precisa de uma transferência para um hospital especializado no caso dela e temos que aguardar pelo CROSS. Já entramos com pedido de transferência no Ministério Público, mas até agora nada. Ela já foi entubada duas vezes para pode lutar pela vida. Hoje faz três dias que ela foi extubada, mas continua muito cansada. Estão querendo entubar ela novamente”, relata a família em texto nas redes sociais.

Publicidade

A mãe faz um apelo ao poder público ou a solidariedade de responsáveis por hospitais que oferecem o atendimento que Bella necessita. “Preciso muito da ajuda de vocês. Quem puder ajuda compartilhando ou dando up pra ver se chega a alguém que tenha um coração bom e possa ajuda minha pequena, desde já eu agradeço”, afirma Cristiane.