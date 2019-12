Lutador reage a assalto, toma arma e mata ladrão com tiro na cabeça em Osasco

Um criminoso foi morto ao tentar roubar a moto de um lutador de jiu-jitsu em Osasco na noite da última quinta-feira (19).

A tentativa de assalto aconteceu próximo à antiga Telesp, na avenida dos Autonomistas. O motociclista parou no semáforo, no sentido Km 18, quando três criminosos se aproximaram e anunciaram o assalto. Um deles estava armado.

O lutador de jiu-jitsu reagiu, conseguiu tomar a arma do bandido e atirou no criminoso. O disparo acertou a cabeça do ladrão, que morreu na hora. Os outros dois comparsas do bandido fugiram.

