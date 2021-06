Madrugada Segura: Itapevi reforça policiamento em pontos de ônibus

Entre esta terça e quarta-feira, dias 8 e 9, a Prefeitura de Itapevi implementou as ações de policiamento preventivo do programa “Madrugada Segura”. A iniciativa tem como objetivo proporcionar aos munícipes mais segurança na ida ao trabalho, principalmente nos bairros mais afastados da cidade, como Jardim Ruth, Amador Bueno, Jardim Cruzeiro, Monte Serrat, Jardim Alabama e até mesmo no Corredor Oeste.

O prefeito de Itapevi, Igor Soares (Podemos), explica que os locais de policiamento da operação são definidos de acordo com as taxas e índices de criminalidade na região. “Neste caso em específico percebemos um aumento do número de assaltos nas madrugadas nos pontos de ônibus às pessoas que iam até o trabalho. A partir deste mapeamento definimos estratégias para focar na melhoria da segurança e na proteção desta população”, afirma.

A Madrugada Segura acontecerá em dois ou três dias de semana, de forma aleatória e flexível nos bairros mais distantes do Centro, sempre das 4h às 10h. O programa conta com as participações da ROMU (Ronda Ostensiva Municipal), Canil e ROM (Ronda Ostensiva em Motocicleta), além das equipes de apoio e plantão da Guarda Civil Municipal (GCM).

Operação Noite Tranquila da Prefeitura de Itapevi

A cidade de Itapevi realiza, desde 2017, a Operação Noite Tranquila, que acontece em todos os bairros da cidade sem prévio aviso, com a finalidade agora de flagrar irregularidades em meio às medidas restritivas do Plano São Paulo.

Por meio da operação, os agentes atendem ainda as solicitações de moradores da cidade, combate pancadões, bailes funks irregulares e fiscaliza o funcionamento de bares e estabelecimentos comerciais irregulares.

Para denunciar qualquer tipo de irregularidade, a população pode entrar em contato com a GCM pelos telefones (11) 4141-0474 (segunda a sexta-feira, das 8h às 17h), 153 e pelo 190 da Polícia Militar, todos com atendimento 24h.

