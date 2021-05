Mãe é detida após espancar o filho de 10 anos em Osasco

Uma mãe foi detida após espancar o filho, de 10 anos, em Osasco, neste domingo (2), no Jardim Bonança, zona Norte da cidade. A ocorrência foi registrada no 10º DP da cidade.

A polícia chegou ao local ao perceber uma aglomeração e ir checar a ocorrência. Eram vizinhos que tentavam apaziguar a situação após ouvirem o garoto pedindo socorro e sendo agredido.

Com hematomas no pescoço, no rosto e nas costas, o menino relatou que foi agredido com cordas de guitarra após fazer um lanche com ovos. A mãe, Ana Beatriz, de 23 anos, não teria gostado do fato de ele ter mexido no fogão.

Já a mãe afirmou aos policiais que queria dar um “corretivo” no filho por ele ter sido desrespeitoso com a avó, que é cadeirante. Afirmou ainda que o menino vinha roubando objetos da casa. Ela assinou um termo circunstanciado e foi liberada.

A criança ficou provisoriamente sob responsabilidade de um tio. O Conselho Tutelar de Osasco vai acompanhar o caso. (Com informações do SBT)