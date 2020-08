Na quarta-feira (12), a Polícia Civil de Jandira incinerou mais de uma tonelada de drogas. Os entorpecentes foram apreendidos durante as ações policiais de combate ao tráfico na região.

Com autorização da Justiça, os 1.083 quilos de drogas foram queimados no forno de uma empresa que fica em São Roque, na região de Sorocaba. A incineração foi coordenada por agentes da Delegacia de Jandira e acompanhada por Integrantes do Ministério Público e da Vigilância Sanitária.