Marcha para Jesus tem show gratuito de Fernanda Brum

A cidade de Itapevi recebe mais uma edição da Marcha para Jesus, neste sábado, 17. O evento terá concentração dos fiéis no Ginásio de Esportes, a partir das 13h e integra as comemorações do aniversário de 59 anos de Itapevi, que tiveram início no dia 1º de fevereiro.

Na sequência, os participantes seguirão rumo ao Estádio Municipal, onde, a partir das 16h, haverá apresentação de cantores e bandas regionais, seguidas por DJ MP7, Marcelo Aguiar, Felipe Lancaster e encerramento da cantora gospel Fernanda Brum.

No dia seguinte, domingo (18), o Estádio Municipal recebe, às 9h, a Missa de Ação de Graças, que contará com a participação de todas as Paróquias de Itapevi.

A entrada é livre e gratuita, diretamente no local do evento. O acesso aos cadeirantes e pessoas com deficiência poderá ser feito nos portões 1 e 2.

A Marcha para Jesus é organizada pelo Conselho de Pastores de Itapevi, com o apoio da Prefeitura.