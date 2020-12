Metalúrgicos de Osasco repudiam conduta de deputado que apalpou a deputada Isa Penna na Alesp

Na noite desta sexta-feira (18), o Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e Região emitiu uma nota de repúdio contra a atitude do deputado estadual Fernando Cury (Cidadania). Ele foi flagrado, na quarta-feira (16), colocando as mãos na altura dos seios da também deputada Isa Penna (PSOL), na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp).

“É lamentável que a violência de gênero seja uma realidade também no interior das instituições, como a Alesp, e que seja praticada por um parlamentar, que deveria estar focado em criar mecanismos de proteção a todas as mulheres. Esta diretoria repudia todo e qualquer tipo de assédio, seja ele sexual, moral, psicológico, virtual. Esse tipo de prática é inaceitável em quaisquer espaço de nossa sociedade”, declara o sindicato, em nota.

No mesmo dia em que ocorreu o episódio, o Ministério Público do Trabalho (MPT) divulgou o aumento de 64% nas denúncias de assédio sexual no local de trabalho, em apenas cinco anos. De acordo com o levantamento, entre 2015 e 2019 foram quase 2 mil denúncias, sendo que, dessas, 476 resultaram em inquéritos civis para investigar as violações. “Estes casos não podem ser silenciados, não podem ficar impunes, assim como o cometido pelo parlamentar Fernando Cury”, defende a entidade.

“Como cidadãs e cidadãos do estado de São Paulo, representantes dos trabalhadores e trabalhadoras, reafirmamos e apresentamos nossa total solidariedade à deputada Isa Penna, e nosso apoio a uma ação imediata e contundente para que sejam tomadas medidas duras contra este ato e toda e qualquer pratica de assédio sexual e moral. Para o deputado Fernando Cury, declaramos ‘desculpas não aceitas’. Para a deputada Isa Penna: ‘você não luta sozinha’”, finalizou.

Vídeo mostra deputado Fernando Cury passando a mão na deputada Isa Penna

Um vídeo público da sessão, gravado pela Alesp, registrou o episódio. As imagens mostram que a deputada conversava com o presidente Cauê Macris (PSDB), apoiada no balcão do plenário, quando Cury se aproximou por trás dela. Isa Penna reagiu e afastou o deputado com as mãos. Depois disso, ele coloca a mão sobre o ombro da deputada, que reage novamente.

Com a repercussão, Cury chegou a subir à tribuna e se declarar “triste e constrangido”. Ele negou ter cometido qualquer tentativa de assédio. “Gostaria de frisar a todos, principalmente as mulheres que estão aqui, que não houve, de forma alguma, da minha parte, a tentativa de assédio, importunação sexual ou qualquer outra coisa ou qualquer outro nome semelhante a esse. Eu nunca fiz isso na minha vida toda”, declarou.

A deputada Isa Penna registrou um boletim de ocorrência por assédio sexual e uma denúncia formal por quebra de decoro contra o deputado. Já nesta sexta-feira (18), o Cidadania emitiu um comunicado em que anuncia o afastamento de Fernando Cury do partido. Ele foi afastado “de todas as funções diretivas partidárias, em todas as instâncias, bem como de todas as funções exercidas em nome do Cidadania, inclusive junto à Alesp”.