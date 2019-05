Milk shake a partir de R$ 1: Bob’s lança cupons de desconto “bombásticos”

O cliente Bob’s cadastrado no programa de fidelidade da marca, o Bob’s Fã, terá uma oportunidade de acessar ofertas “bombásticas” com a nova ação da rede. Entre os dias 23 de maio e 2 de junho serão disponibilizados cupons promocionais diários no formato de bombas. Até as bombas explodirem, o cliente pode gerar seus cupons de desconto.

Além disso, poderá, tentar desarmar a bomba da Super Oferta Bombástica, disponível exclusivamente no site Bob´s Fã. Se ele conseguir, acessa promoções ainda melhores, como cheddar duplo por R$3,50, milk shake pequeno por R$ 1 ou dois milk shakes médios por R$ 3,00.

Durante os onze dias da campanha serão distribuídos 15 mil cupons de forma aleatória entre todos clientes do programa. A ação Bomb’s poderá ser acessada pelo site e aplicativo Bob’s Fã e os cupons devem ser trocados nas lojas participantes do programa.

Publicidade

“Os nossos Bob’s Fãs são clientes fiéis que contribuem muito para a marca, por isso criamos a campanha Bomb’s exclusiva para eles. É uma maneira divertida desses consumidores frequentes acessarem as nossas ofertas especiais, além de tentar encontrar cupons bombásticos como Milk Shake P a R$1,00”, afirma Raquel Paternesi, diretora de marketing do Bob’s.

Para aderir ao Bob’s Fã basta acessar o site ou o aplicativo e fazer o cadastro.