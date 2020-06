Mistério: família procura por morador de Carapicuíba desaparecido há mais de 40 dias

O desaparecimento do técnico em refrigeração Daniel Pereira dos Santos, de 45 anos, morador de Carapicuíba, é um mistério para a família. De acordo com parentes, ele gostava de exibir dinheiro sempre que recebia, o que poderia ter despertado a atenção de algum criminoso.

Dias antes de desaparecer, Daniel comentou com um de seus irmãos que queria comprar uma casa para sair do aluguel e que já estaria com esse dinheiro. “Ele pode ter comentado com alguém que tinha esse dinheiro”, disse o irmão do técnico ao “Cidade Alerta”, da Record.

Daniel havia se mudado de Indaiatuba, onde vivia com a família, para morar em Carapicuíba há oito meses. Segundo familiares, o técnico acreditava que teria mais oportunidades de emprego na região.

Em Carapicuíba, Daniel passou a prestar serviços para lojas. Ele entrava em contato com a mãe e com os irmãos diariamente, mas a família recebeu a última mensagem do técnico no dia 19 de abril.

Os irmãos foram atrás de Daniel em Carapicuíba, mas não encontraram nada que os levassem ao paradeiro dele. A família não acredita que Daniel tenha sumido por conta própria, mas até o momento, não há indícios de qualquer crime.

Antes de desaparecer, Daniel pagou todas as contas e deixou o aluguel da casa onde morava quitado. Há mais de 40 dias do desaparecimento de Daniel, a família continua sem respostas.

Quem tiver alguma informação que possa levar ao desaparecimento do técnico em refrigeração pode ligar para o Disque Denúncia 181.