Moradores de Cotia podem solicitar Seguro Desemprego no site da Prefeitura

A Prefeitura de Cotia lançou, nesta semana, uma nova ferramenta em seu site. O “Serviços do Trabalhador” contém serviços como solicitação do seguro desemprego e consulta às vagas de empregos anunciadas pelo Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT).

Para solicitar o Seguro Desemprego, o cidadão tem a opção de acessar o site do Governo Federal. O link deste serviço está disponível no portal da Prefeitura. Outra opção é agendar o atendimento presencial na Secretaria de Trabalho e Emprego de Cotia para dar entrada ao benefício. Para acessar a agenda de atendimento, basta fazer um cadastro, acessar a agenda do PAT Cotia e escolher a melhor data e horário.

“Com esta pandemia do novo coronavírus diversos serviços passaram a ser oferecidos, foram melhorados e ampliados pela internet, por meio de portais e de aplicativos. Na administração municipal de Cotia não está sendo diferente. A pessoa não sai de casa, acessa os serviços, tem gastos com deslocamentos reduzidos e não se expõe ao vírus”, disse Paulo Godoy, Secretário Interino de Trabalho e Emprego.

No link “Serviços do Trabalhador”, também há informações e link para cadastro da Carteira de Trabalho e Previdência Social Digital, instruções de como acessar créditos do Banco do Povo, e o cidadão também pode baixar o Plano de Negócios do Sebrae.