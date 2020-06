Outback lança novos fondues de queijo e de chocolate no delivery

Após o sucesso dos fondues Outback no inverno passado, o Outback Steakhouse lançou, nesta terça-feira (8), duas novas versões servidas no famoso pão australiano. O fondue salgado é feito com mix de queijos gruyere, ementhal e cheddar, já a opção doce tem caldas de chocolate meio amargo e branco.

As duas novas opções do cardápio estão disponíveis no delivery para que os clientes tenham um #MomentoOutbackEmCasa. “Continuamos focados em levar até as pessoas momentos de leveza e descontração”, diz Renata Lamarco, diretora de Marketing do Outback Brasil.

Para oquem gosta de queijo, a opção salgada Cheese Fondue é vendida por R$ 89,90 e está acompanhada com o molho barbecue da casa. O novo mix de queijos, feito com gruyere, ementhal e cheddar, garante um sabor diferenciado que ganha um toque especial quando combinado com bites da original Ribs do Outback empanada, filet mignon em tiras, camarões empanados ao estilo Outback, cubos de frango grelhados, fritas e croutons de pão australiano.

Já o Chocolate Fondue é vendido por R$ 69,90. Neste ano, com mais chocolate: meio amargo e branco. Os clientes poderão escolher entre fazer o mix dos chocolates no pão australiano para mergulhar os acompanhamentos do Outback: brownies de chocolate e de doce de leite Havanna, ambos com nozes pecãs, morangos, banana, marshmallows gratinados e calda de doce de leite Havanna.

“E essa é a primeira vez que fazemos uma grande campanha considerando a experiência via delivery, o que é algo muito significativo: vamos levar, além de leveza, ainda mais sabor para a casa dos nossos fãs”, finaliza Renata.

O combo com os dois sabores sai por R$ 149. As novidades ficarão disponíveis por tempo limitado.