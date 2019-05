Motéis de Barueri, Carapicuíba e Cotia participam da “Love Week”, a Semana dos Namorados

Mais de 50 motéis espalhados pelo Brasil, entre eles em cidades como Barueri, Carapicuíba e Cotia, participarão de mais uma edição da Love Week 2019, a Semana dos Namorados, quando os estabelecimentos vão oferecer, durante sete dias, promoções em pacotes de estadia para casais.

O maior evento do tipo do país, feito em alusão ao Dia dos Namorados (12 de junho), será realizado entre os dias 10 e 16 de junho (segunda a domingo), em motéis localizados em nove estados.

Aos interessados, basta acessar ao site www.loveweekbrasil.com.br, conferir os motéis participantes, preços e já fazer a reserva da melhor data e horário. O principal diferencial da reserva online é o pacote mínimo (pernoite é estendido a partir das 20h), no qual o casal tem incluso jantar e café da manhã.

“Esta possibilidade de reservar antecipadamente pela internet facilita muito, especialmente, porque é uma semana movimentada nos estabelecimentos. E, para quem quer comemorar esse momento especial, é preciso se programar”, alertou o presidente da Associação Brasileira de Motéis (ABMotéis), Felipe Martinez.

No motel Riviera, em Barueri, o pacote na Love Week 2019 sai a partir de R$ 436,00. Em Carapicuíba, o Life participa da semana promocional com preço a partir de R$ 337,92.

Em Cotia, o Happy Night (a partir de R$ 355,00) e o Tropical Motel (a partir de R$ 466) participam da Love Week.

A melhor época do ano para os motéis

Segundo a diretoria da associação, realizadora do evento, a data é a melhor época do ano para o setor moteleiro. “Para nós, é como se fosse o Natal do comércio. Sem dúvidas, é o nosso período de maior concentração de vendas de serviços”.

Quanto ao público, a expectativa é atrair, especialmente, casados, além de namorados, assim como tem acontecido durante todo o restante do ano, conforme aponta a mais recente pesquisa “Hábitos de Lazer”, que traçou o perfil de frequentadores de motéis pelo Brasil.

O levantamento, feito com mais de 2,1 mil pessoas, mostrou que aproximadamente 71% do público que frequenta assiduamente os motéis (entre uma ou mais vezes por semana) durante o ano são casais fixos. Quando o assunto são os visitantes ocasionais (até quatro visitas por ano), o percentual é ainda maior: 85% dos frequentadores são casados ou namorados.

“Os casais fixos são os principais frequentadores dos motéis. E não apenas no Dia dos Namorados. Desmistificamos, assim, aquele pré-conceito de que a maioria dos frequentadores são provenientes de relacionamentos extraconjugais. A verdade é que muitos consideram o motel o ambiente perfeito para comemorações especiais de um casal, como noite de núpcias e aniversários de casamento”, aponta o presidente da ABMotéis.

Ainda sobre a Love Week, para recepcionar os casais, cada motel participante preparará uma série de atrações exclusivas. Há opções como recepção com espumante, decoração especial com pétalas de rosa espalhadas pelos quartos a cardápios preparados por chefs renomados, por exemplo.

LOVE WEEK 2019

Data: 10 a 16 de junho (segunda a domingo)

Mais informações: www.loveweekbrasil.com.br