Mulher de homem morto em ataque a tiros na Narciso Sturlini, em Osasco, está na UTI

Vânia de Oliveira Perrella, de 55 anos, continua na UTI do Hospital Samaritano, em São Paulo. No sábado, 21, por volta das 11h, ela foi alvo, junto ao marido, Marcelo Perrella, de um atentado a tiros no cruzamento da rua Narciso Sturlini com a avenida Prefeito Hirant Sanazar, no bairro do Bela Vista. Ele não resistiu e morreu.

O Corsa em que o casal estava foi alvo de tiros vindos de um carro que emparelhou ao lado, semáforo.

Vânia, que luta pela vida, conseguiu dizer a policiais que atenderam à ocorrência, antes de ser encaminhada ao hospital, que o autor do ataque seria o irmão de Marcello. A principal suspeita é que o ataque tenha sido motivado por uma entre os irmãos briga pela herança de quatro imóveis em São Paulo. Testemunhas afirmaram a policiais que Marcelo já havia sido ameaçado.

O irmão de Marcelo já prestou depoimento à polícia e foi liberado. Os policiais também apreenderam quatro celulares.

Câmeras de vigilância filmaram o ataque e o carro usado pelo autor do atentado já foi identificado. A expectativa é que o crime seja esclarecido pela polícia ainda esta semana.