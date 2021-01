Mulher tem AVC e morre após apanhar do companheiro em Osasco

Uma mulher teve um Acidente Vascular Cerebral (AVC) supostamente após apanhar do companheiro, no dia 5, e morreu nesta quarta-feira (13), no Hospital Regional de Osasco.

Além de um AVC isquêmico extenso, Débora dos Santos Teixeira, de 35 anos, teve um enfisema cervical. Ela foi levada por uma amiga e pelo suposto agressor à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), do Jardim Conceição.

O quadro piorou e ela foi levada, no dia 8, para o Hospital Regional de Osasco, onde estava internada. Ela teve morte encefálica e, às 7h35 desta quarta, sofreu uma parada cardíaca. O enterro acontece na tarde desta quinta, em um cemitério na zona Leste da Capital.

A irmã de Débora, Daniela dos Santos Teixeira, de 40 anos, contou à reportagem da Record TV, que o casal brigava bastante, até que o homem a agrediu. A mulher que ajudou a levar a vítima à UPA do Jardim Conceição contou que a encontrou aparentando paralisia facial em um dos lados, falando coisas desconexas e com o corpo mole, mas não aparentava nenhum tipo de lesão externa.

Nas unidades de saúde, foram identificados vários hematomas pelo corpo e escoriações na região cervical direita de Débora. Após exame de tomografia computadorizada, foi constatado acidente vascular cerebral isquêmico extenso, além de pneumomediastino, pneumotórax e pneumoperitônio e enfisema cervical.

A ocorrência foi registrada no 9º DP de Osasco e encaminhada para investigação no 2º DP da cidade. (Com informações do R7)