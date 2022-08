Munhoz Júnior, em Osasco, vai ganhar nova avenida e área de lazer, diz prefeito Rogério Lins

Nesta terça-feira (9) o prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos), se reuniu com moradores dos bairros Munhoz Júnior e Jardim Elvira para falar sobre as ações de zeladoria na região, por meio do “Mutirão Amor por Osasco”. O encontro foi realizado na Emeief Professor João Campestrini.

Durante a reunião, na qual os moradores apresentaram as principais demandas, Rogério Lins antecipou planos futuros para uma área conhecida como Terrão, no Munhoz Júnior, espaço que a Prefeitura pretende transformar em área de lazer. “É uma área muito grande. Também queremos levar para lá uma grande empresa, para gerar empregos nessa região, e abrir uma avenida perimetral que ligará o bairro ao Jardim Piratininga. Faremos isso nos próximos dois anos”, destacou.

O prefeito também aproveitou para falar sobre as benfeitorias realizadas nesses dois bairros nos últimos anos, como entrega de moradias para famílias que estavam no bolsa aluguel, no Morro do Sabão; instalação de mini ecoponto; reforma da Cemei Yolanda Sá Battiston; modernização da UBS Raimunda Cavalcante de Souza e reforma da Creche Professora Silvia Ferreira Farat; além da instalação de lâmpadas de LED e recapeamento de ruas e avenidas.

Mutirão Amor por Osasco

Os serviços do mutirão no Jardim Elvira e Munhoz Júnior, que incluem poda de árvores, limpeza de bueiros e bocas de lobo, tapa-buraco e remoção de veículos abandonados em vias públicas, começaram na segunda-feira e vão até sábado (13).

A Prefeitura de Osasco destaca que serviço de remoção de entulho, que faz parte das ações do mutirão, também pode ser solicitado pela Central 156. Os rejeitos sólidos também podem ser levados diretamente pelo cidadão aos Ecopontos da cidade, que recebem sobras de material de construção em pequenas quantidades e utensílios para reciclagem, como garrafas PET, vidros, plástico e papelão (confira os endereços abaixo).

Já nas reuniões do mutirão, iniciadas em maio e que ocorrerão nos próximos meses em outros bairros, os munícipes podem apresentar reivindicações e sugestões para melhorias locais.

Confira o endereço dos ecopontos e mini ecopontos:

Ecopontos

Jardim Mutinga – Avenida Ônix, 783;

Novo Osasco – Rua Theodoro de Souza Brandão, 1.020;

Jaguaribe – Rua Fernando Miolin Filho, 150;

Helena Maria – Rua Belarmino Alves da Silva, esquina com a Rua Walt Disney.

Mini ecopontos

Adalgisa – Rua Octávio Catelani, s/nº, esquina com a Rua Rui Alvarenga;

Bandeiras – Rua João Guimarães Rosa, 220;

Munhoz Jr. – Rua Erva Cidreira, altura do número 80.