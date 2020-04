Na volta ao SBT, Marcão do Povo diz que não gosta de “mimimi” e que “o bem vence o mal”

Após cumprir suspensão de 15 dias por sugerir que pessoas contaminadas pelo novo coronavírus fossem enviadas a “campos de concentração”, prática de origem nazista, o apresentador Marcão do Povo voltou ao comando do jornal “Primeiro Impacto”, no SBT, na manhã desta segunda-feira (27) e declarou: “O bem sempre vence o mal”.

Marcão do Povo iniciou o programa debochando das críticas sofridas. “Esse é o apresentador que tem mimimi. Se eu gostasse de mimimi, comprava um gato gago”.

Apesar do deboche, ele se desculpou: “Eu, humildemente, peço perdão pela forma como eu coloquei a palavra, apesar que é possível entender muito bem o que eu quis dizer”.

“Por fim, o bem sempre vence o mal, e esse é o motivo de eu estar aqui, e de você estar aí lutando pela sua família, e de seguirmos acreditando que coisas irão melhorar, que a saúde será restabelecida entre todos”, declarou o apresentador.