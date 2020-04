WhasApp vai permitir chamada de vídeo em grupo com até 8 pessoas ao mesmo tempo

O aplicativo de mensagens WhatsApp anunciou, neste sábado (25), que vai permitir chamadas de vídeo em grupo com até oito pessoas ao mesmo tempo, dobrando a capacidade atual da plataforma.

O novo limite de pessoas simultâneas em chamadas de vídeo em grupo vai funcionar apenas para dispositivos móveis, como smartphones e tablets, que possuam o sistema Android ou iOS. A mudança não vai alterar a criptografia aplicada neste tipo de conversa em grupo, de acordo com a empresa.

A ideia é semelhante às Salas do Messenger ou ao Zoom, ambos do Facebook, que colocam diversas pessoas ao mesmo tempo em uma só chamada, mostrando todas juntas na tela.

A mudança chega em boa hora, já que durante a pandemia do novo coronavírus (covid-19), a orientação da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde é o isolamento social e com isso, existe um número maior de pessoas em casa, longe de outros membros da família e de amigos.

O Facebook ainda não divulgou a data de lançamento da novidade, mas afirmou que ela aparecerá em breve.

