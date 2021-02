Natura e Avon abrem vagas para Jovem Aprendiz

O grupo Natura & Co, detentor da Natura e Avon, gigantes do mercado da beleza, está com um processo seletivo para a contratação de Jovem Aprendiz. O programa, com duração de 15 meses, visa selecionar pessoas em vulnerabilidade social para atuar em Cajamar e na capital paulista.

Esta é a primeira vez que o grupo anuncia um processo seletivo para a contratação de jovens após a fusão das duas marcas, que ocorreu no ano passado. Os interessados devem ter entre 16 e 22 anos, estar cursando ou já ter concluído o ensino médio e/ou técnico. Ter disponibilidade para cumprir jornada de 30 horas semanais é outro requisito. O programa oferece ainda oportunidades para PcD.

Além de salário compatível com o mercado, o grupo oferecerá seguro saúde e seguro de vida, fretado ou vale transporte e restaurante na empresa. Com foco em participantes que moram em comunidades carentes, o grupo Natura Avon pretende ainda “contratar mais de 50% de jovens negros e negras, aumentando assim a equidade racial, diversidade de pensamentos e inovação”.

Processo seletivo e inscrições para o programa Jovem Aprendiz no Grupo Natura & Co.

Com um processo 100% digital, a seleção dos candidatos usará inteligência de dados, testes de compatibilidade nos perfis da empresa e dos candidatos, além da gameficação para contratar os jovens.

Os interessados em participar do processo seletivo devem acessar o www.vagas.taque.com.br, site de recrutamento da empresa, para se inscrever e obter mais informações.

Sobre a empresa

Natura &Co é um grupo global de cosméticos, multicanal e multimarcas, que inclui Avon, Natura, The Body Shop e Aesop. As quatro empresas do mercado da beleza possuem, juntas, mais de 10 mil funcionários espalhados em todo o mundo.

