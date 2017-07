Neste final de semana, 29 e 30/7, a CIA. Barbixas de Humor se apresenta no Teatro Municipal de Barueri com IMPROVÁVEL, espetáculo de improviso.

Publicidade

No sábado, 29, a apresentação acontece às 21h, e no domingo, dia 30, às 18h. Os ingressos custam de R$ 25 a R$ 70 e podem ser adquiridos na bilheteria do teatro, das 14h às 19h, e através do site www.bilheteriaexpress.com.br.

A Cia. Barbixas de Humor comemora, em 2017, 10 anos de sucesso do Improvável, um espetáculo criado e apresentado pelo trio de humoristas Anderson Bizzocchi, Daniel Nascimento e Elidio Sanna (os Barbixas) que usa a improvisação como linguagem para a criação de jogos e de cenas artísticas de humor.

Serviço

Local: Rua Ministro Raphael de Barros Monteiro, nº 255, Vila Boa – Barueri.

29 de julho – sábado – 21h

30 de julho – domingo – 18h

Duração: 70 minutos / Indicação: 14 anos / Gênero: Improviso