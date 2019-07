Novo “Jogos Mortais” terá Chris Rock e Samuel L. Jackson

Chris Rock e Samuel L. Jackson serão protagonistas do novo filme da franquia “Jogos Mortais”, segundo o site da Entertainment Weekly.

Chris Rock interpretará um detetive investigando uma série de assassinatos e Samuel L. Jackson vai ficar com o papel do pai de Rock. O filme, que ainda não tem nome definido, deve estrear em outubro do ano que vem.

A direção ficará por conta de Darren Lynn Bousman, que volta à saga 12 anos depois de sua última contribuição, Jogos Mortais 4.

Publicidade

“Pensamos que Samuel L. Jackson e Chris Rock, junto com Max Minghella e Marisol Nichols, vão ajudar a fazer deste filme algo especial na franquia ‘Jogos Mortais’, e mal podemos esperar para mostrar esta nova história sinistra e inesperada para os fãs”, disse Joe Drake, do estúdio Lionsgate, em comunicado oficial.

A franquia “Jogos Mortais” já teve oito filmes lançados, que já arrecadaram mais de US$ 970 milhões de bilheteria no mundo todo.