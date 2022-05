Osasco abre inscrições para curso gratuito de manicure e pedicure

O Fundo Social de Solidariedade de Osasco abre nesta terça-feira (10) as inscrições para o curso gratuito de manicure e pedicure. São oferecidas 60 vagas.

As interessadas devem se inscrever somente nesta terça-feira, por meio do preenchimento do formulário (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHrAo3RpSGnV6dTJ6u8xDrtWyw-depLUwzCNsiijGucCMXSw/closedform). As inscrições serão encerradas assim que as vagas forem preenchidas.

Mais informações podem ser encontradas na página do Fundo Social de Solidariedade de Osasco no Facebook.

