Osasco abre inscrições para o Casamento Comunitário 2020

Estão abertas as inscrições para a 26ª edição do Casamento Comunitário de Osasco.

Os interessados devem procurar o Fundo Social de Solidariedade, localizado na Avenida Bussocaba, 140, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, com os documentos pessoais originais e comprovante de endereço atualizado em nome do noivo e/ou da noiva.

Confira a relação completa dos documentos originais necessários para a inscrição:

SOLTEIRO:

• Certidão de Nascimento Original (atualizada em menos de 6 meses)

• RG, CPF e comprovante de endereço atualizado em nome do noivo ou da noiva

• Carteira Profissional do noivo e da noiva

• Comprovante salarial dos noivos

VIÚVO:

• Certidão de Casamento e a Certidão de Óbito do cônjuge falecido (atualizada em menos de 6 meses)

• RG, CPF e comprovante de endereço atualizado em nome do noivo ou da noiva

• Carteira Profissional do noivo e da noiva

• Comprovante salarial dos noivos

DIVORCIADO:

• Certidão de Casamento anterior com averbação do divórcio (atualizada em menos de 6 meses)

• RG, CPF e comprovante de endereço atualizado em nome do noivo ou da noiva

• Carteira Profissional do noivo e da noiva

• Comprovante salarial dos noivos

Serviço

Inscrições para a 26ª edição do Casamento Comunitário de Osasco – 2020

Inscrições: Fundo Social de Solidariedade

Endereço: Avenida Bussocaba, nº 140, Vila Campesina

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h

Público alvo: somente para moradores de Osasco

Mais informações: telefone (11) 3652-9400