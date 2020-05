Osasco, Barueri e região registram mais de 660 vítimas fatais de Covid-19

O número de mortes com confirmação do novo coronavírus em Osasco, Barueri, Carapicuíba e região chegou a 666 nesta sexta-feira (29). Osasco concentra a maior parte dos óbitos, com 318 mortes, até o momento.

Barueri é a segunda cidade na região com mais vítimas de Covid-19, com 118 óbitos com confirmação da doença. Carapicuíba tem 78 mortes confirmadas, Itapevi registra 56 óbitos, Cotia tem 53, Jandira 28 óbitos e Santana de Parnaíba possui 15 mortes, até o momento.

Pirapora do Bom Jesus é a única cidade na região que não tem registro de mortes em decorrência do novo coronavírus, até o momento, de acordo com boletim divulgado pela Prefeitura.

Casos confirmados de coronavírus na região

Em relação ao número de casos confirmados de coronavírus, a região tem 7.629 pessoas que testaram positivo para a doença. Osasco concentra o maior número (3.613); Carapicuíba (1.086); Barueri (1.037); Cotia (677); Santana de Parnaíba (490); Itapevi (407); Jandira (257) e Pirapora do Bom Jesus (62).

As informações são dos boletins oficiais divulgados, nesta sexta-feira (29), pela administração municipal de cada cidade.