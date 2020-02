Osasco: Bianca Pimentel é encontrada

A moradora de Osasco, Bianca Pimentel, de 15 anos, foi encontrada nesta sexta-feira (7). A jovem estava desaparecida desde a última quarta-feira (5), quando foi vista pela última vez em frente à escola onde estuda.

“Quero agradecer a todos que oraram e às correntes de orações. Minha filha apareceu!”, disse Renata Pimentel, mãe da jovem, em seu perfil no Facebook.

Nota da redação:

Para preservar a imagem das vítimas de desaparecimento e das famílias, o Visão Oeste não divulga detalhes sobre os momentos de desaparecimento quando as pessoas são localizadas, principalmente crianças.

A publicação de que as vítimas de desaparecimento foram encontradas e estão com as respectivas famílias visa apenas prestar contas ao leitor, que muitas vezes compartilhou as informações e ajudou na localização.