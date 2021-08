Osasco deve ter protesto por moradia na manhã desta terça-feira (10)

Osasco deve ter na manhã desta terça-feira (10) um protesto de sem-teto reivindicando moradias. Os manifestantes devem se concentrar em frente à Prefeitura e à Câmara Municipal.

O ato será realizado por moradores de uma ocupação chamada Esperança, que reúne cerca de 500 famílias.

Eles pedem a regularização da área, no Jardim Santa Fé, zona Norte de Osasco, onde vivem há quase uma década. Para isso, afirmam os organizadores do protesto, eles cobram a desapropriação e regularização do terreno e que seja aprovado na Câmara Municipal um projeto de lei que torna a área uma Zona Especial de Interesse Social – ZEIS.

