Osasco sedia 5ª Conferência Regional de Promoção da Igualdade Racial neste sábado (12)

Neste sábado (12), Osasco recebe a 5ª Conferência Regional de Promoção da Igualdade Racial. Evento acontece das 8h às 18h, de forma híbrida, com o tema “Enfrentamento ao Racismo e as outras formas correlatas de discriminação étnico-raciais e de intolerância religiosa: política de Estado e responsabilidade de todos nós”.

publicidade

O objetivo da Conferência é, a partir do tema central, analisar as propostas já referendadas na 4ª Conferência Regional de Promoção da Igualdade Racial (2018), verificar quais foram implementadas e as novas propostas decorrentes de mudanças socioeconômicas e culturais que ocorreram nos últimos quatro anos.

As propostas serão levadas a outras instâncias de decisão de políticas como o Estado e na maior instância Federal para se tornarem diretrizes nacionais que nortearão a gestão pública nos próximos anos.

publicidade

A 5ª Conferência Regional de Promoção da Igualdade Racial – Rota dos Bandeirantes e Mananciais acontecerá por meio da adesão de Osasco, Barueri, Carapicuíba, Itapevi, Pirapora do Bom Jesus, Cotia, Jandira, Itapecerica da Serra, Taboão da Serra, Vargem Grande Paulista e o Consórcio Intermunicipal da Região Oeste Metropolitana de São Paulo.

A 5ª Conferência terá 4 Eixos de discussão, divididos em 4 salas:

I – “Enfrentamento do racismo e das outras formas correlatas de discriminação étnico-racial, étnico-cultural”;

publicidade

II – “Enfrentamento de todo tipo de violência praticada por meio das invasões de territórios”;

III – “Enfrentamento da intolerância religiosa”;

IV – “Desenvolvimento da igualdade étnico-racial e étnico-cultural pela promoção da igualdade de oportunidades”.

A conferência deste sábado 12/02 poderá ser acessada por meio dos links abaixo:

Sala geral – abertura 8h e às 15h: https://bit.ly/3J09KEk

Eixo I – abertura às 13h: https://bit.ly/3rmQJpD

Eixo II – abertura às 13h: https://bit.ly/3J5Tlhw

Eixo III – abertura às 13h: https://bit.ly/35IkJ6Z

Eixo IV – abertura às 13h: https://bit.ly/3AZ5H8t

Para PARTICIPAR é necessário fazer a inscrição preenchendo o formulário disponível AQUI. Para mais informações entre em contato com a SEPPIR Osasco pelo telefone (11) 3682 6670, e-mail seppir@osasco.sp.gov.br ou pelo WhatsApp (11) 97187-5608.

Serviço

5ª Conferência Regional de Promoção da Igualdade Racial

Data: 12/2 / Horário: A partir das 8h