Osasco tem 241 mortes por coronavírus e índice de isolamento social abaixo de 50%

O índice de isolamento social em Osasco permaneceu em 47% nesta quarta-feira (20), o menor já registrado no último mês. O município acumula 2.847 casos com confirmação do novo coronavírus (covid-19) e tem 241 vítimas fatais da doença, segundo boletim divulgado pela Prefeitura.

Ao “SPTV”, da TV Globo, que foi exibido na noite desta quarta-feira, o prefeito de Osasco, Rogério Lins, falou sobre a decisão de não antecipar os feriados municipais, medida proposta pelo governador João Doria, como uma forma de aumentar o índice de isolamento nos próximos dias.

“Cada cidade tem um comportamento em períodos de feriado. Em Osasco, por exemplo, tem uma maior concentração de pessoas. Por isso que a Prefeitura vai intensificar as ações de fiscalização e de recomendações do isolamento social”, declarou Lins.

Osasco é segunda cidade com mais mortes por covid-19 no estado

O estado de São Paulo registrou até esta quarta, 5.363 mortes com confirmação da doença. Em 24 horas, foram 216 novos óbitos, segundo balanço divulgado pelo governo do estado.

Com 241 mortes registradas até o momento, Osasco é a segunda cidade com mais vítimas fatais da doença no estado, ficando atrás apenas da capital paulista, com 3.084 óbitos.

Na região, já morreram 471 pessoas em decorrência do vírus até o momento. Osasco é o município com mais óbitos, seguido por Barueri, que registrou 89 mortes nesta quarta.

Carapicuíba tem 45 mortes com confirmação de coronavírus; Cotia (44); Itapevi (41); Jandira (24) e Santana de Parnaíba (13). Pirapora do Bom Jesus não tem óbitos por covid-19 até o momento, segundo a Prefeitura.

Casos confirmados de coronavírus

Em relação ao número de casos confirmados de coronavírus, o estado de São Paulo registra, até o momento, 69.859 casos.

Na região, 5688 pessoas testaram positivo apara a doença. Osasco concentra o maior número (2.847); Barueri (875); Carapicuíba (494); Cotia (488); Santana de Parnaíba (394); Itapevi (335); Jandira (210) e Pirapora do Bom Jesus (45).

As informações são dos boletins oficiais divulgados, nesta quarta-feira (20), pela administração municipal de cada cidade.