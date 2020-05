Osasco terá campanha de castração e microchipagem de cães e gatos

A Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos em parceria com a Anclivepa, vai realizar uma campanha de castração de cães e gatos nos dias 6 e 7 de junho.

Para participar, é necessário que o proprietário do pet faça um agendamento online neste link. Também será possível efetuar o agendamento pelo telefone (11) 3652-9065, de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 16h.

“Serão realizadas 200 castrações por mês de cães e gatos, com idade mínima de 6 meses. Serão dois finais de semana por mês no Hospital Veterinário Público Zona Norte, que fica na avenida Lourenço Belloli, 1480, no Parque Industrial Mazzei”, explica Fábio Cardoso, diretor do Departamento de Fauna e Bem-Estar Animal.

No dia da castração, o dono do pet deverá comparecer ao hospital com os documentos originais, ser maior de 18 anos e de preferência, sem acompanhante para evitar aglomerações. O uso de máscara durante a espera no atendimento é obrigatório.

O animal deve estar saudável e em boas condições de higiene. Para agilizar a recuperação, o proprietário deverá levar cobertor, colar elisabetano e/ou roupa cirúrgica. A recomendação é para que o animal esteja em jejum alimentar e hídrico de pelo menos 8 horas, de acordo com o horário agendado para a castração.

A castração é gratuita e os interessados devem comprovar endereço no município de Osasco, através de comprovantes em seu nome, de familiar com o mesmo sobrenome ou contrato de locação. Cada munícipe tem direito a castração de 1 animal por mês.

Cães e gatos que forem castrados durante a campanha também receberão microchip. O microchip é seguro, permanente e indolor. Ele permite o resgate de um animal caso ele se perca. Comprova a propriedade em caso de furto ou roubo do animal. Não precisa de manutenção e evita o abandono dos animais, porque os donos podem ser facilmente identificados.

“Com essa campanha vamos oferecer dois serviços aos munícipes: a castração e a microchipagem dos animais. São duas ações importantes para aqueles que têm a posse responsável de pets”, disse o prefeito Rogério Lins.

Atualmente existe uma grande preocupação com o controle populacional de cães e gatos, e a castração é uma das formas de evitar que animais sejam abandonados vítimas de maus tratos, também se torna uma questão de saúde pública.

Serviço:

Campanha de castração e microchipagem de cães e gatos em Osasco

Data: Nos dias 6 e 7 de junho // Os donos dos pets devem realizar a inscrição neste link