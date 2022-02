Osasco terá feirão de emprego para celebrar aniversário da cidade

Sem grandes eventos devido à pandemia, a cidade de Osasco completa 60 anos no dia 19 de fevereiro. Para celebrar a data, a Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda (Setre) realizará um feirão do emprego para a população.

A ação será feita por meio do Portal do Trabalhador de Osasco. Para participar, o munícipe deve fazer agendamento por meio da Central 156 (ou 11 3651-7080) a partir das 8h de segunda-feira (7).

No dia agendado, o interessado deve comparecer portando carteira de trabalho, RG, CPF ou CNH e currículo impresso. Também é necessário seguir todos os protocolos contra a covid-19, como uso obrigatório de máscara e respeito ao distanciamento físico.

Mais informações podem ser obtidas na página do Portal do Trabalhador no Facebook ou via telefone (11) 3653-1133.

