Osasco teve saldo positivo de quase 1 mil empregos com carteira assinada em fevereiro

A cidade de Osasco registrou saldo positivo de 953 vagas de emprego em fevereiro, de acordo com dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério da Economia. Neste período foram 8.459 admissões contra 7.506 desligamentos.

O setor de Serviços foi o que mais contratou em Osasco, com admissão de 5.196 trabalhadores, seguido por Comércio (2.161), Construção (629) e Indústria (470). A cidade, que é a segunda maior economia no estado de São Paulo e a oitava do país, tem atraído ainda novas empresas, o que contribui com a geração de postos de trabalho.

Além das políticas fiscais para atrair novas empresas, como alíquota de Imposto sobre Serviço (ISS) de 2%, Osasco se destaca por estar geograficamente situada em uma região margeada por rodovias como a Castello Branco, Anhanguera, Raposo Tavares e Rodoanel Mário Covas, que facilita a logística quanto à chegada de insumos, produção, transporte e distribuição do produto já pronto para consumo.

Entre as companhias que escolheram Osasco para tocar seus negócios recentemente estão a Mercado Livre, iFood, Rappi e Mercadocar. Também chegou à cidade a Uber, 99, Havan, e a rede mexicana de mercados 24h OXXO.

100 mil novos postos de trabalho em 2021

Osasco encerrou o ano de 2021 como a cidade que mas gerou empregos no Brasil, com saldo positivo de mais de 100 mil novos postos de trabalho. Dados do Caged apontaram que entre as cidades com mais de 200 mil habitantes, as líderes em geração de vagas foram Osasco, com alta de 16% em relação a 2020 e saldo de 24 mil novos empregos, seguida por Nova Hamburgo (RS), que apresentou alta de 12% e saldo de 7,74 mil postos.

Osasco e Nova Hamburgo tiveram os desempenhos puxados pelo segmento de tecnologia.