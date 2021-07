Osasco vai distribuir absorventes a alunas da rede municipal

O prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos), anunciou na noite desta sexta-feira (2) que a Prefeitura vai distribuir gratuitamente absorventes para alunas da rede municipal de ensino em idade menstrual. A ação visa atender, especialmente, alunas que vivem em situação de vulnerabilidade social.

“A falta de absorventes íntimos faz com que muitas meninas deixem de frequentar a escola no período menstrual e em Osasco mudaremos esse ciclo”, declarou Rogério Lins.

Um projeto de lei que estabelece a distribuição gratuita de absorventes a alunas do município será encaminhado na semana que vem à Câmara Municipal, atendendo indicação da vereadora Ana Paula Rossi (PL), afirmou o prefeito de Osasco.

Além disso, o governo do estado lançou, no dia 14, o programa Dignidade Íntima, que vai investir mais de R$ 30 milhões na distribuição de produtos de higiene menstrual a alunas de escolas da rede estadual, principalmente as em situação de vulnerabilidade econômica e social.

No Brasil, estima-se que uma a cada quatro meninas sofre com o impacto da pobreza menstrual na vida escolar. Em 2014, a ONU reconheceu o direito à higiene menstrual como uma questão de direito humano e à saúde pública.