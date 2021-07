Prefeitura nega aplicação de vacinas vencidas contra a covid-19 em Barueri

Em vídeo na tarde desta sexta-feira (2), a Prefeitura de Barueri negou a aplicação de 15 doses de vacinas AstraZeneca contra a covid-19 vencidas, conforme informou reportagem do jornal “Folha de S. Paulo”.

“Tem uma notícia circulando por aí dizendo que vacinas vencidas teriam sido aplicadas em várias cidades do país, inclusive supostas 15 doses em Barueri. Mas não é bem assim, não”, diz uma representante da Prefeitura no vídeo. “A Vigilância em Saúde de Barueri, responsável por receber os imunizantes que chegam à cidade, garante que nenhuma vacina fora da validade foi aplicada aqui”.

Segundo o levantamento da “Folha de S. Paulo”, com base em registros do Ministério da Saúde, teriam sido aplicadas doses de vacinas vencidas da AstraZeneca em mais de 1,5 mil cidades do país, entre as quais, além de Barueri, Osasco, Carapicuíba, Cotia, Itapevi, Santana de Parnaíba e Cajamar.

Em todo o país, foram aplicadas pelo menos 25,9 mil doses vencidas, das quais pelo menos 3,6 mil no estado de São Paulo, ainda de acordo com a “Folha”.