Parada no semáforo, Marília Mendonça canta com artista de rua

Um cantor que se apresentava na rua recebeu atenção da cantora sertaneja Marília Mendonça, enquanto ela estava parada em um semáforo de Goiânia, no último domingo, 21.

Publicidade

Segundo o site da Revista Cifras, a cantora voltava de um show do grupo Sorriso Maroto quando se deparou com o homem que segurava um microfone cantando ‘Impasse’, um dos seus maiores sucessos. Ela, então, abriu o vidro do carro, pegou o microfone e cantou junto com ele.

“Estou muito feliz, meu Deus! É minha artista preferida, Marília Mendonça”, declarou o homem. Como o semáforo já estava aberto e os carros que vinham começaram a buzinar, e antes de partir, Marília Mendonça entregou algumas notas de dinheiro ao cantor antes de seguir seu caminho.

Confira o momento em que Marília Mendonça cantou ao lado do artista de rua: