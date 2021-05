Parque da Juventude de Barueri tem obras iniciadas e deve ser entregue em 2023

A Prefeitura de Barueri iniciou, nesta quarta-feira (19), a construção do Parque da Juventude. A nova área de lazer da cidade está localizada no bairro da Cruz Preta, entre as avenidas Marco e Antônio Furlan, a Rua Tilápia e a Estrada dos Romeiros.

Assinada pelo arquiteto Benedito Abbud, a obra compreenderá o maior espaço de lazer e de esportes de toda a região oeste, construído em uma área de 170 mil metros quadrados.

O Parque da Juventude contará com pista profissional de skate, quadras esportivas de vôlei, tênis e futebol com acréscimo de grama sintética, diversos playgrounds e até área para shows e Food Trucks.

O prefeito de Barueri, Rubens Furlan (PSDB), visitou o local na segunda-feira (17), ao lado do secretário de Obras Beto Piteri. “As árvores nativas que já existem aqui serão preservadas e ainda vamos integrar com o Parque Linear, que vai fazer uma ligação direta aqui no Parque da Juventude, que vem lá da Aldeia de Barueri. É um projeto grande”, declarou Piteri.

O espaço terá ainda novos acessos, calçadas adequadas, áreas de jardim, de mata preservada, áreas de ginástica, ciclovias e trilhas, a fim de melhorar a integração da população com o meio ambiente e incentivar a prática de esportes. O prazo para execução dos serviços será de 730 dias e deve ser concluído em 2023.

