Páscoa: SuperShopping Osasco prepara caça aos chocolates para as crianças

O SuperShopping Osasco preparou uma atração especial para divertir toda a família nos finais de semana: uma apresentação com o Coelhinho e uma verdadeira caça aos chocolates por todo o empreendimento. Quem encontrar todas as guloseimas, leva para casa uma surpresa.

publicidade

A dinâmica será realizada neste sábado e domingo e no fim de semana seguinte, dias 9, 10, 16 e 17, em três horários: às 14h, às 16h e às 18h, com crianças de três a 12 anos. Evento acontece no 2º Piso, ao lado da Centauro.

Para participar, basta se inscrever no site https://conteudo.supershoppingosasco.com.br/pascoa-divertida-do-supershopping e comparecer no dia escolhido com até 30 minutos de antecedência.

publicidade

A atividade é realizada pelo SuperShopping Osasco em parceria com Mr. Cheney, Chiquinho Sorvetes, Saraiva, KidStok, Ticos e Ticas e Mala & Cuia.