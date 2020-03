Passagem “fantasma” de MC Livinho pelo Osasco Audax vira meme nas redes sociais

Nas redes sociais, muitos internautas fizeram memes e piadas com a passagem “fantasma” do funkeiro MC Livinho pelo Osasco Audax.

O cantor de 25 chegou a ser registrado na CBF para jogar pelo clube, que disputa a Série A2 do estadual e seria apresentado como reforço nesta terça-feira (10). Porém, horas antes da apresentação, a assessoria de Livinho divulgou que ele não seguiria, pelo menos por enquanto, o sonho de ser jogador de futebol devido a conflitos de agenda entre os compromissos do time e a rotina de shows.

Nas redes sociais, muitos internautas brincaram com a quase aventura de MC Livinho pelo mundo do futebol, com comentários dizendo, por exemplo, que ele se aposentou como jogador invicto. Confira alguns memes e piadas sobre o episódio:

Publicidade

MC LIVINHO’S TRIBUTE – AUDAX LEGEND | Goals & Skills #Livinho pic.twitter.com/NfF4CrePCe — Guidetti com dois tês e i no final (@guiguidetti) March 10, 2020

>minha paciência acabou tão rápido como a carreira do #McLivinho como jogador — vitu 🔥 (@victor_sannttos) March 10, 2020

Fui dormir o mc livinho era jogador de futebol, acordo e ele já está aposentado 🤔😅😅 #McLivinho — Erivelton (@eriveltonr07) March 10, 2020

Mc Livinho – Números 0 jogo

0 gol

0 assistência 🔥 — Victor Gammaro (@vgammaross) March 10, 2020

Meu salário dura o equivalente ao #MCLIVINHO no audax — BIJU SEM CAUDA (@alissondupin) March 10, 2020

DVD melhores momentos do #McLivinho no Audax pic.twitter.com/L0Ma0G4vwQ — Valdení Rocha (@Valdeni_Rocha) March 10, 2020

Feliz é o #McLivinho que se aposentou sem passar pela fila do INSS… — PC, O PC (@pcfmrs) March 10, 2020

Malandro é o #McLivinho, que fez um quê no mundo da bola pra dar um up na carreira de MC! Kkkkk… — Luís Felipe 🐔 (@LuhctoO) March 10, 2020