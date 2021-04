PAT de Carapicuíba divulga novas vagas de emprego abertas nesta segunda (12)

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Carapicuíba divulgou novas vagas de emprego disponíveis nesta segunda-feira (12). Sem atendimento presencial devido à fase Vermelha do Plano São Paulo, a unidade recebe inscrições pela internet.

No momento, há oportunidades para os cargos de mecânico de automóveis, ajudante de carga e descarga, auxiliar de laboratório, ajudante de açougueiro, repositor de mercadoria, balconista de padaria e auxiliar administrativo.

Os interessados em fazer o cadastro para concorrer às vagas de emprego disponíveis no PAT de Carapicuíba devem acessar o site da Prefeitura, acessar o link correspondente ao cargo desejado e fazer a inscrição. Os requisitos para cada oportunidade e mais informações estão disponíveis no site da Prefeitura e nas rede sociais do PAT.

Vale lembrar que a convocação para o processo seletivo ocorre via e-mail e telefone. Portanto, ao se inscrever, o candidato deve verificar com atenção os dados fornecidos, além de consultar a caixa de e-mail diariamente.

