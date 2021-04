Poupatempos de Osasco, Carapicuíba e Cotia continuam fechados na Fase Vermelha

Com a reclassificação de todo o estado para a Fase Vermelha do Plano São Paulo, a partir desta segunda-feira (12), as 82 unidades do Poupatempo, entre elas em Osasco, Carapicuíba e Cotia, continuarão fechadas para atendimentos presenciais.

A medida é válida até 18 de abril. Nesse período, será permitido apenas a entrega de documentos e situações de emergência, desde que previamente analisadas e agendadas via Fale Conosco, disponível no portal www.poupatempo.sp.gov.br e aplicativo Poupatempo Digital.

Vale lembrar que o Poupatempo oferece 130 serviços online, como renovação e segunda via de CNH, licenciamento e transferência de veículos, consulta de IPVA, Carteira de Trabalho e seguro-desemprego. Esses serviços ser feitos de forma prática e rápida, via site ou aplicativo, 24h por dia e funcionam 7 dias por semana.

