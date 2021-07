Patrícia Abravanel e Flávia Camargo são vacinadas em Santana de Parnaíba e celebram: “gratidão”

A vacinação contra a covid-19 está a todo vapor. Em Santana de Parnaíba, personalidades como Patrícia Abravanel e Flávia Camargo, mulher do cantor Luciano, foram vacinadas no sábado (3).

A filha de Silvio Santos compareceu ao drive thru, na Arena de Eventos, acompanhada por dois de seus três filhos. De acordo com a Prefeitura, Patrícia também contribuiu com a campanha de arrecadação do Fundo de Solidariedade, doando 1kg de alimento.

“Deus, obrigada por capacitar as pessoas e desenvolverem a vacina para livrar as pessoas da morte”, declarou a apresentadora do SBT, em vídeo publicado nas redes sociais da administração municipal. “Chegou minha vez… A esperança de dias melhores transbordou meu coração com emoção e gratidão a Deus”, comemorou, no Instagram.

Flávia Camargo foi imunizada pela manhã, também na Arena de Eventos. “Meu dia chegou!!! Já já chega o seu também!! Muita emoção e gratidão”, escreveu a arquiteta, na legenda da foto publicada das redes sociais.

Já Luciano recebeu a vacina há uma semana e também fez questão de registrar o momento no Instagram: “Entre tantas emoções que vivi hoje, essa foi sem dúvida, a maior de todas. Logo pela manhã, fui ao posto médico tomar a primeira dose da vacina contra o esse mal que é a covid-19”, escreveu o cantor. “Pela primeira vez em minha vida tomei uma agulhada sem reclamar, pois sou o cara que mais tem medo de injeção no mundo”, brincou o artista.

Nesta segunda-feira (5), Santana de Parnaíba iniciou a vacinação em pessoas a partir de 41 anos. Até o momento, mais de 56 mil doses das vacinas já foram aplicadas no município.

