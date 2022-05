Paulo Cupertino é preso em São Paulo quase 3 anos após assassinato do ator Rafael Miguel

A Polícia Civil de São Paulo prendeu, nesta segunda-feira (16), Paulo Cupertino, acusado de matar Rafael Miguel e os pais do ator, há quase três anos. A informação é do portal G1.

Cupertino foi detido na zona Sul de São Paulo e encaminhado ao 98° DP. Segundo a polícia, equipes da 6ª Seccional chegaram até o empresário após receberem a informação de que ele estaria na capital paulista. O acusado liderava a lista dos criminosos mais procurados e perigosos de São Paulo e tinha o nome na lista da Interpol.

Ele é acusado de triplo homicídio duplamente qualificado. Segundo o Ministério Público, o empresário assassinou Rafael, aos 22 anos, os pais do ator, João Alcisio Miguel, de 52, e a mãe Miriam Selma Miguel, 50, por não aceitar o namoro do rapaz com sua filha. Cupertino estava foragido há quase três anos, logo após o crime, em 9 de junho de 2019.

