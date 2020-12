Pirapora do Bom Jesus abre processo seletivo para contratação temporária em diversos cargos

A Prefeitura de Pirapora do Bom Jesus anunciou a abertura do processo seletivo nº 01/2020, que visa preencher vagas temporárias em diversas funções públicas. Os interessados têm até o dia 9 de dezembro para realizar a inscrição.

Há oportunidades para os cargos de babá, educador musical, merendeira, professor de apoio, professor de educação especial, professor de Educação Infantil (creche e pré-escola), professor de Educação Básica de Ciências, Educação Artística, Educação Física, Espanhol, Filosofia, Geografia, História, Inglês, Língua Portuguesa e Matemática.

Os profissionais contratados desenvolverão as atividades com carga horária variável, de acordo com o cargo. Além disso, os salários variam de R$ 12,74 a R$ 14,01 por hora/aula para os cargos de professor e de R$ 1.045 a R$ 2,8 mil para as demais funções. O contrato terá validade de um ano e pode ser prorrogado por mais 12 meses.

A seleção dos candidatos será por meio da aplicação de provas objetivas, que estão previstas para serem realizadas no dia 20 de dezembro, seguindo uma série de medidas contra a disseminação da covid-19.

Como participar do processo seletivo de Pirapora do Bom Jesus

As inscrições devem ser realizadas até às 15h da quarta-feira (9), exclusivamente pelo site da empresa responsável pela realização do processo seletivo, a RBO Concursos ( www.rboconcursos.com.br). As taxas de inscrições variam entre R$ 18 e R$ 30, dependendo da função. No portal do RBO também estão disponíveis o edital e mais informações.

