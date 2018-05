PM prende suspeitos com arma irregular e máquinas caça-níqueis no Jd. Conceição, em Osasco

PM prende suspeitos com arma irregular e máquinas caça-níqueis no Jd. Conceição,...

A Polícia Militar, por meio do 14º Batalhão Metropolitano, realizou, por volta das 11h45 de domingo, 29 de abril, a prisão de dois suspeitos na Rua Vinte e Seis de Junho, Jardim Conceição. Um foi preso por porte ilegal de arma de fogo e outro por jogo de azar.

Publicidade

A prisão ocorreu quando, em patrulhamento, a equipe de policiais suspeitou de um indivíduo pela via que demonstrou nervosismo ao visualizar a viatura policial. Realizada a abordagem, foi localizado com ele em revista pessoal um revólver calibre 38. com cinco munições integras e a numeração suprimida.

No bolso do infrator foi localizado um molho de chaves. Ao ser questionado, o suspeito informou que era de um local que possuía máquinas de caça-níquel. Os policiais foram até lá, um estabelecimento comercial, e localizaram 10 máquinas caça-níqueis e um outro indivíduo na prática de jogo de azar, de acordo com a PM.

Os dois acabaram detidos e foram encaminhados ao Distrito Policial. O caso foi registrado no 5º DP.