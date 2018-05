Policiais vão atrás de ladrões, recuperam carro roubado e prendem criminosos, no Veloso

A PM, por meio do 14º Batalhão Metropolitano, realizou, na madrugada de domingo, 29, na rua Veneza, Jardim Veloso, em Osasco, a prisão de dois indivíduos pelo roubo de um veículo.

Durante patrulhamento a equipe de policiais deparou com uma vítima que acabara de ter seu veículo (Gol) roubado por dois indivíduos.

Com as informações sobre o veículo e as características dos criminosos, os PMs iniciaram patrulhamento em busca do veículo roubado e acabaram o localizando. O veículo foi recuperado e os assaltantes, presos, após reconhecimento da vítima.

O caso foi registrado no 5º DP.