PMs de Carapicuíba socorrem gestante e mulher dá à luz dentro da viatura

Na madrugada desta quinta-feira (15), policiais militares do Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) estavam patrulhando as ruas do Jardim Novo Horizonte, em Carapicuíba, em busca de um veículo roubado quando avistaram uma gestante em trabalho de parto.

Marie Waslyne Tibert, haitiana, estava ajoelhada na rua quando os policiais a socorreram. A jovem foi colocada na viatura para ser encaminhada ao Hospital Geral de Carapicuíba. Porém, quando estavam na Avenida Marginal do Ribeirão, Marie entrou em trabalho de parto. Os policiais pararam a viatura e ajudaram a jovem a dar à luz uma menina.

Durante o parto os policiais notaram que o cordão umbilical estava enrolado no pescoço da recém-nascida e, após retirá-lo, aqueceram a bebê, deram assistência a mãe e aguardam a chegada de socorro especializado.

A viatura do Samu, escoltada pela Rocam, levou Marie e a criança até o Hospital Geral de Carapicuíba, onde receberam os atendimentos médicos e passam bem.