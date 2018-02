Poupa Tempo de Osasco não funciona na segunda-feira 19

O posto do Poupatempo de Osasco não funciona na próxima segunda-feira, 19 de fevereiro, em razão do feriado municipal, em comemoração ao aniversário da cidade.

O atendimento à população retorna na terça-feira, dia 20, das 8h às 18h.

A unidade está localizada na Avenida Hilário Pereira de Souza, 664, no Vila Iara (Shopping União de Osasco), e o horário de funcionamento habitual é de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados, das 8h às 14h.

Canais de informações e agendamento

O Poupatempo oferece diferentes canais de atendimento e agendamento de horário dos serviços mais solicitados em todas as unidades. Confira abaixo:

Portal na internet: www.poupatempo.sp.gov.br;

Aplicativo no celular: SP Serviços, nos sistemas iOS e Android;

Poupinha, o assistente virtual do Poupatempo: o Poupinha está disponível no portal do Poupatempo (no canto inferior direito da tela) e também no Messenger, do Facebook, no seguinte link: www.messenger.com/t/PoupinhaSP;

Além do agendamento, os canais também possibilitam que os usuários tenham informações corretas sobre todos os serviços oferecidos, prazos de entrega, valores de taxas, documentos necessários, endereços e horários de funcionamento dos postos.