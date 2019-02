Polícia prende homem em caminhão cheio de maconha em Barueri

A Polícia Civil prendeu, na noite de sábado (16), um homem, de 40 anos, que transportava maconha dentro de um caminhão em Barueri.

De acordo com a Secretaria de Estado da Segurança Pública, uma equipe da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) de Carapicuíba realizou trabalho investigativo e identificou o suspeito, que realizava a distribuição de maconha pela região metropolitana do estado.

Os agentes localizaram o caminhão utilizado para fazer o transporte da substância e o abordaram na rodovia Régis Bitencourt.

Dentro do automóvel, os policiais apreenderam 297 tijolos de maconha escondidos em um fundo falso da carroceria. O motorista do veículo contou que trazia as drogas do município de Registro.

O detido foi preso em flagrante e indiciado por tráfico de drogas. A ocorrência foi registrada pela Dise, que prossegue com as investigações.