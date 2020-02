Polícias prendem mais de 1,5 mil pessoas no carnaval no estado

A Operação Carnaval Mais Seguro levou às ruas, nesta terça-feira (25), mais de 24,2 mil policiais militares em todo o estado. Desde sexta-feira (21) até o início desta quarta-feira (26), 188,7 mil pessoas foram abordadas nas ações das polícias Militar e Civil. Deste total, 1.506 pessoas foram detidas durante as ações das polícias, segundo dados da Secretaria de Estado da Segurança Pública.

Entre as ocorrências de destaque está a prisão de dois homens com 13 armas de fogo, entre elas um fuzil 5.56, pela Polícia Militar Rodoviária. Com eles, também foram recuperadas 200 munições e 38 carregadores de diversos calibres, além da apreensão de dois carros.

Com esse caso, as atividades policiais no período resultaram na apreensão de 145 celulares e recuperação de 67 aparelhos roubados ou furtados. Também foram recuperados 330 veículos e apreendidas mais de 1,1 tonelada de drogas e 103 armas de fogo ilegais.

As equipes também fiscalizaram mais de 127,2 mil veículos. Os condutores foram submetidos ao teste do bafômetro. Ao todo, 5.490 foram autuados por dirigir sob influência de álcool ou substâncias psicoativas ou por se recusarem a realizar o teste.

Também foram realizados 3.810 resgates e 974 salvamentos pelas equipes do Corpo de Bombeiros. Além disto, foram atendidas 550 ocorrências de incêndios nesse período, no Estado.

A operação

Com uma expectativa de público 25% maior do que a registrada no ano passado, as forças de segurança do Estado reforçaram o policiamento.

Neste ano, a Operação Carnaval Mais Seguro contou com um esquema especial, com uma média de mais de 22 mil policiais civis e militares atuando diariamente em todo o Estado de São Paulo.