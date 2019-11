Políticas de Jandira são ameaçadas de morte com carta anônima e balas de revólver

Políticas de Jandira são ameaçadas de morte com carta anônima e balas...

O medo ronda mais uma vez a Prefeitura de Jandira, cidade com histórico de assassinatos de políticos, entre eles o então prefeito Braz Paschoalin (PSDB), em 2010. Na tarde desta segunda-feira (11), a diretora municipal de Habitação, Francisca Morais, recebeu em seu gabinete um envelope anônimo com uma carta com ameaça de morte e informações sobre a rotina dela, e dois saquinhos que continham cinco balas de revólver, de calibres 762, 556, e 38.

O material tem ameaças também à controladora geral do município, Tzvetana Inês Loureiro. A carta dava 24 horas para elas pedirem exoneração. Dizia ainda que, caso mencionassem a ameaça à polícia, morreriam.

Em vídeo (assista abaixo), Francisca diz que seu departamento e a controladora geral, Tzvetana, têm atuado para combater fraudes em Jandira e que isso pode ser o motivo da ameaça. O envelope entregue na Prefeitura e direcionado às funcionárias continha inclusive fotos e informações sobre o cotidiano das duas, afirmou.

“Já fiz o Boletim de Ocorrência na Delegacia e estou divulgando aqui para que todos saibam que ao que tudo indica o nosso trabalho está incomodando muito alguém ou alguns. Também já relatei e enviei para várias pessoas o vídeo onde relaciono o nome de possíveis suspeitos e os motivos pelos quais são suspeitos, inclusive os casos que pedi abertura de sindicância na prefeitura e solicitei a denúncia crime para o Ministério Público”, diz Francisca.